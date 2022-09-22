Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що в РФ вже ухвалили рішення про проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях України.

Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство “РИА “Новости”.

За результатами рішень Верховного головнокомандувача РФ від 21 вересня, так звані “референдуми” відбудуться, а незаконні угруповання “ДНР” та “ЛНР”, а також інші окуповані території приєднають до Росії.

Також Медведєв зазначив, що “захист усіх територій, що приєдналися, буде суттєво посилений Збройними силами Росії”, для такого захисту “можуть бути використані не лише мобілізаційні можливості, а й будь-яка російська зброя, включаючи стратегічну ядерну та зброю на нових принципах”.

“Відставним ідіотам з генеральськими лампасами не треба лякати нас розмовами про удар НАТО по Криму. Гіперзвук гарантовано здатний досягти цілей в Європі та США набагато швидше. А ось західному істеблішменту і взагалі всім громадянам натовських країн потрібно зрозуміти, що Росія обрала свій шлях. Дороги назад нема”, — сказав Медведєв.

Водночас інформагентство “РИА” опублікувало світлину та відео з надрукованими бюлетенями для псевдорефередумів. У них текст дублюється російською та українською мовами.