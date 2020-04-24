У Росії від коронавірусу COVID-19 помер 48-річний настоятель московського Єлоховського кафедрального собору Олександр Агейкін, який виступав проти закриття храмів через пандемію.

Про це повідомила пресслужба Російської православної церкви.

“Отець Олександр помер після важкої хвороби від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією”, – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що напередодні Агейкін дав інтерв’ю російському інтернет-виданню “Правда.Ру”, в якому виступив проти закриття храмів під час пандемії.

“Закриття храмів – це, напевно, крайній захід, яка взагалі не властива життю Російської церкви і всієї Православної церкви. Тому що церква завжди була і буде зі своїм народом в найважчих обставинах. […] Тому ми зі своїм народом в будь-яких обставинах і, найголовніше, що не можна людей позбавляти можливості участі в найголовнішому таїнстві – у святій євхаристії, в причасті святих таїн тіла і крові Христа”, – сказав він.

Агейкін також додав, що причастя – “зцілює навіть найстрашніші недуги”.

“Тому що це таїнство зцілює навіть найстрашніші недуги, дозволяє людині залишатися з Богом і в Бозі. Молитися можна і вдома. Священне писання можна читати і вдома, і слухати його в храмі, але брати участь в таїнстві можна тільки в храмі. Адже церква – це не просто будівля, це можливість об’єднання в спільній молитві, стояння перед Богом”, – сказав священик.

(На відео з 1:07)