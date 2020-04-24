Про це повідомила пресслужба Російської православної церкви.
“Отець Олександр помер після важкої хвороби від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією”, – йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що напередодні Агейкін дав інтерв’ю російському інтернет-виданню “Правда.Ру”, в якому виступив проти закриття храмів під час пандемії.
“Закриття храмів – це, напевно, крайній захід, яка взагалі не властива життю Російської церкви і всієї Православної церкви. Тому що церква завжди була і буде зі своїм народом в найважчих обставинах. […] Тому ми зі своїм народом в будь-яких обставинах і, найголовніше, що не можна людей позбавляти можливості участі в найголовнішому таїнстві – у святій євхаристії, в причасті святих таїн тіла і крові Христа”, – сказав він.
Агейкін також додав, що причастя – “зцілює навіть найстрашніші недуги”.
“Тому що це таїнство зцілює навіть найстрашніші недуги, дозволяє людині залишатися з Богом і в Бозі. Молитися можна і вдома. Священне писання можна читати і вдома, і слухати його в храмі, але брати участь в таїнстві можна тільки в храмі. Адже церква – це не просто будівля, це можливість об’єднання в спільній молитві, стояння перед Богом”, – сказав священик.
(На відео з 1:07)
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