Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Нестача особового складу пояснюється тим, що раніше Збройні сили України в боях знищували морську піхоту. Через гостру нестачу вже стали знімати матросів різних спеціальностей з інших кораблів. На судна залучать навіть коків і так званих начальників гальюнів, яких записують у морпіхи.

В Одесі ніч минула без обстрілів, але загроза ракетних ударів існує. У морі продовжує перебувати корабельне угруповання ворога у складі шести десантних і двох кораблів-носіїв ракет.

Сергій Братчук додав, що їх поки не кинуть в атаку на узбережжя Одеської області. У Чорному морі штормова погода.