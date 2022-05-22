Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Нестача особового складу пояснюється тим, що раніше Збройні сили України в боях знищували морську піхоту. Через гостру нестачу вже стали знімати матросів різних спеціальностей з інших кораблів. На судна залучать навіть коків і так званих начальників гальюнів, яких записують у морпіхи.
В Одесі ніч минула без обстрілів, але загроза ракетних ударів існує. У морі продовжує перебувати корабельне угруповання ворога у складі шести десантних і двох кораблів-носіїв ракет.
Сергій Братчук додав, що їх поки не кинуть в атаку на узбережжя Одеської області. У Чорному морі штормова погода.
- Нагадаємо, по Запорізькій області вночі окупанти запустили кілька ракет. В одному з сіл вони вразили цивільну інфраструктуру, що призвело до постраждалих.
- Росія продовжує наступ на східні регіони України, зокрема зараз одним із безпосередніх тактичних пріоритетів агресора є Сєвєродонецьк.
- РФ збільшила інтенсивність застосування авіації з метою знищення критичної інфраструктури населених пунктів у зоні ведення активних бойових дій.