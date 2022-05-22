Російська армія відчуває брак особового складу батальйонів морської піхоти. Щоб зменшити їхню нестачу до підрозділів скеровують навіть корабельних кухарів.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Нестача особового складу пояснюється тим, що раніше Збройні сили України в боях знищували морську піхоту. Через гостру нестачу вже стали знімати матросів різних спеціальностей з інших кораблів. На судна залучать навіть коків і так званих начальників гальюнів, яких записують у морпіхи.

В Одесі ніч минула без обстрілів, але загроза ракетних ударів існує. У морі продовжує перебувати корабельне угруповання ворога у складі шести десантних і двох кораблів-носіїв ракет.

Сергій Братчук додав, що їх поки не кинуть в атаку на узбережжя Одеської області. У Чорному морі штормова погода.