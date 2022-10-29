Генерал-полковника та командувача угруповання російських військ "Центр" у війні проти України Олександра Лапіна відсторонили від посади.

Про це повідомляє прокремлівська агенція РБК з посиланням на власні джерела, а також російське видання “Медуза“.

Зазначається, що останнім часом Лапіна активно критикував глава Чечні Рамзан Кадиров. До прикладу, на початку жовтня він звинуватив генерала у здачі Лиману, назвавши його “бездарем”.

Кадиров сказав, що Лапін, керуючи цією ділянкою оборони, не забезпечив необхідними засобами мобілізованих окупантів з Луганської області, а сам нібито “відсиджувався” в Луганську.

Також два дні тому Кадиров поклав на генерал-полковника відповідальність за оборону ділянки на півночі Донецької області, де нещодавно стався прорив українських захисників. Водночас в очільника Чечні викликали питання отримання Лапіним звання Героя Росії за взяття Лисичанська, “в якому він навіть не був”.

ДОВІДКА. Олександр Лапін командує Центральним військовим округом з 2017 року. З 2012 року до 8 липня 2014-го був командувачем 20-ї гвардійської загальновійськової армії, до складу якої входить 53-тя зенітна ракетна бригада.