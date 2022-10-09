8 жовтня масштабний вибух пошкодив Керченський міст, який сполучає окупований Крим із Росією. На знімках із супутника Maxar видно, що вибух обвалив одну смугу автомобільного мосту та пошкодив сусідню залізничну колію. Слідчий комітет Росії заявив, що на мосту вибухнула вантажівка, яка загоріла сім цистерн з пальним на залізниці. Незначна частина російських мілблогерів припустила, що українські диверсанти використовували катер для підриву мосту з моря, хоча видимих ​​доказів такого висновку немає. Україна не взяла на себе відповідальність за інцидент, але за інформацією видання The New York Times, надану неназваним високопоставленим українським чиновником, що українська розвідка брала в цьому участь.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Вибух не порушить назавжди критичні російські наземні лінії зв’язку з Кримом, але його наслідки на деякий час посилять проблеми у логістиці Росії.

Представник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що решту смуги автодорожнього мосту відкрили для легкових автомобілів і автобусів після ретельної перевірки безпеки, але вантажівки повинні рухатися поромами. Зруйнована смуга автомобільного мосту обмежуватиме пересування російських військових, доки її не відремонтують, що змусить деякі російські сили певний час покладатися на поромне сполучення.

В ISW припускають, що російські сили все ще зможуть транспортувати важку військову техніку залізницею. Російські офіційні особи, ймовірно, посилять перевірки безпеки всіх транспортних засобів, які перетинають міст, однак це призведе до затримок у переміщенні російської військової техніки, персоналу та поставок до Криму.

Кремль, ймовірно, продовжує виставляти Міністерство оборони Росії (МО) цапом-відбувайлом за вибух на Керченському мосту та інші невдачі російської армії, щоб відвести провину від Путіна.

Адміністрація президента РФ Володимира Путіна розіслала російським ЗМІ інструкцію, як правильно применшити серйозність пошкоджень мосту, і, можливо, Кремль наказав Міноборони РФ зберігати мовчання щодо цієї ситуації.

Деякі націоналістичні голоси відзначили, що Путін і його близьке оточення не в змозі негайно вирішити напад на символічний міст, висловивши пряму критику Путіна вперше. Мілблогер попередив, що якщо Путін не вдасться вжити заходів у відповідь, це “буде прийнято за слабкість самого президента”. Інший мілблогер зазначив, що для Кремля лицемірно закликати росіян об’єднатися за Путіна, якщо він не в змозі коментувати значні події, такі як затоплення крейсера “Москва”, який також був значною мірою символом у російській агресії, обміну полоненими, включно з бійцями “Азовсталі”, або крах харківського фронту. Інші критикували мовчання заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва щодо вибуху, нагадавши, що Медведєв раніше робив кілька заяв, у яких будь-які атаки на Керченському мосту визначали як порушення російських “червоних ліній”.