Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).
Вибух не порушить назавжди критичні російські наземні лінії зв’язку з Кримом, але його наслідки на деякий час посилять проблеми у логістиці Росії.
Представник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що решту смуги автодорожнього мосту відкрили для легкових автомобілів і автобусів після ретельної перевірки безпеки, але вантажівки повинні рухатися поромами. Зруйнована смуга автомобільного мосту обмежуватиме пересування російських військових, доки її не відремонтують, що змусить деякі російські сили певний час покладатися на поромне сполучення.
В ISW припускають, що російські сили все ще зможуть транспортувати важку військову техніку залізницею. Російські офіційні особи, ймовірно, посилять перевірки безпеки всіх транспортних засобів, які перетинають міст, однак це призведе до затримок у переміщенні російської військової техніки, персоналу та поставок до Криму.
Кремль, ймовірно, продовжує виставляти Міністерство оборони Росії (МО) цапом-відбувайлом за вибух на Керченському мосту та інші невдачі російської армії, щоб відвести провину від Путіна.
Адміністрація президента РФ Володимира Путіна розіслала російським ЗМІ інструкцію, як правильно применшити серйозність пошкоджень мосту, і, можливо, Кремль наказав Міноборони РФ зберігати мовчання щодо цієї ситуації.
Деякі націоналістичні голоси відзначили, що Путін і його близьке оточення не в змозі негайно вирішити напад на символічний міст, висловивши пряму критику Путіна вперше. Мілблогер попередив, що якщо Путін не вдасться вжити заходів у відповідь, це “буде прийнято за слабкість самого президента”. Інший мілблогер зазначив, що для Кремля лицемірно закликати росіян об’єднатися за Путіна, якщо він не в змозі коментувати значні події, такі як затоплення крейсера “Москва”, який також був значною мірою символом у російській агресії, обміну полоненими, включно з бійцями “Азовсталі”, або крах харківського фронту. Інші критикували мовчання заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва щодо вибуху, нагадавши, що Медведєв раніше робив кілька заяв, у яких будь-які атаки на Керченському мосту визначали як порушення російських “червоних ліній”.
- На Кримському мосту, який з’єднує тимчасово окупований півострів з Росією вранці виникла пожежа. Російські ЗМІ повідомляють про загоряння цистерни з паливом. Рух транспорту мостом зупинено.
- За даними окупаційної влади півострова, пожежа на Кримському мосту виникла внаслідок “підриву вантажного автомобіля”. Окупанти звинуватили у цьому “українських вандалів”.
- За даними Слідчого комітету РФ внаслідок вибуху на Кримському мості загинуло троє осіб.
- У тимчасово окупованому Севастополі запроваджують обмеження на продаж бакалійних товарів після інциденту з Кримським мостом.
- Президент Росії Володимир Путін після повідомлення про вибух та пожежу на Кримському мосту доручив створити урядову комісію для розслідування причин інциденту.
- Президент РФ Володимир Путін підписав указ про посилення захисту Кримського мосту та електромереж, що проходять через Керченську протоку.