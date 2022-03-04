Про це йдеться у відповідному рішенні Роскомнагляду.
Там зазначили, що рішення ухвалено у відповідь на “дискримінацію” росЗМІ з боку Facebook.
“З жовтня 2020 року зафіксовано 26 випадків дискримінації російських ЗМІ та інформаційних ресурсів з боку Facebook”, – повідомило відомство.
Там зазначили, що останніми днями соцмережа, яка належить компанії Meta Марка Цукерберга, обмежила доступ до акаунтів телеканалів “Зірка” та RT, агенції РІА “Новини”, Sputnik та низки інтернет-видань.
У відомстві запевнили, що, мовляв, такі обмеження порушують російське законодавство.
- Нагадаємо, 4 березня одна з найбільших транснаціональних компаній з виробництва пропрієтарного програмного забезпечення для обчислювальної техніки Microsoft заявила, що зупиняє “всі нові продажі продуктів і послуг Microsoft у РФ”.
- Стало відомо, що відтепер Twitter позначатиме весь контент, котрий містить посилання на російські державні ЗМІ, і знижуватиме цей вміст за алгоритмом, оскільки технологічні платформи зазнали більшого тиску у відповідь на російську агресію в Україні.
- Раніше платформа YouTube заблокувала ресурси РФ, які використовувалися для пропаганди на теренах України. До переліку потрапили державні телеканали Росії.
- В Україні заблокували сайт, який допомагав ворогу з РФ бомбардувати міста України. На ресурсі викладалася інформація про пошук будь-яких об’єктів на мапі.