4 березня Роскомнагляд прийняв рішення заблокувати Facebook на території РФ. Зазначається, що рішення прийнято у відповідь на обмеження доступу до російських ЗМІ.

Про це йдеться у відповідному рішенні Роскомнагляду.

Там зазначили, що рішення ухвалено у відповідь на “дискримінацію” росЗМІ з боку Facebook.

“З жовтня 2020 року зафіксовано 26 випадків дискримінації російських ЗМІ та інформаційних ресурсів з боку Facebook”, – повідомило відомство.

Там зазначили, що останніми днями соцмережа, яка належить компанії Meta Марка Цукерберга, обмежила доступ до акаунтів телеканалів “Зірка” та RT, агенції РІА “Новини”, Sputnik та низки інтернет-видань.

У відомстві запевнили, що, мовляв, такі обмеження порушують російське законодавство.