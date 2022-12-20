У Російській Держдумі ухвалили закон про відповідальність за "осквернення георгіївської стрічки". Порушники каратимуться штрафом чи позбавленням волі на строк до 5 років.

Про це йдеться на сайті російської Держдуми.

Зазначається, що за “осквернення георгіївської стрічки як одного із символів військової слави” у РФ загрожуватиме штраф до від 3 до 5 мільйонів рублів або покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Водночас за публічне осквернення “символу військової слави” юридичній особі загрожує штраф від 3 до 5 млн рублів з конфіскацією або без неї, а фізичній — у розмірі до 3 млн рублів або позбавлення волі на строк до 3 років.

Якщо до таких дій вдалася група осіб за попередньою змовою або в мережі, то вона каратиметься штрафом від 2 до 5 млн рублів або позбавленням волі на строк до 5 років.

Поправки внесуть у федеральні закони “Про дні військової слави й пам’ятні дати Росії” і “Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років”.