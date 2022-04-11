Про це повідомляли росЗМІ.

Російський бойовик з окупованого Донецька Едуард Басурін заявив, що штурмувати підземні укріплення “Азовсталі” в Маріуполі сенсу немає. Він наголосив, що потрібно застосувати там хімічну зброю.

“Там підземні поверхи, тому брати цей об’єкт штурмом сенсу немає. Тому що можна покласти велику кількість своїх солдатів, а противник втрат як таких не зазнає. Тому зараз треба розібратися з блокуванням цього заводу, знайти всі виходи та входи – в принципі, це можливо зробити. А після цього вже звернутися, я думаю, до хімічних військ”, – закликав бойовик.

Раніше ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін повідомив, що в районі “Азовсталі” блоковано не менше 1,5 тисячі українських воїнів.