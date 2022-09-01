Спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко вважає, що Росія має всі необхідні ресурси для того, щоби завершити війну в Україні "перемогою".

Про це вона заявила у своїй доповіді на сайті Ради Федерації.

“Не викликає сумнівів, що в нас вистачить ресурсів для перемоги – ресурсів не лише матеріальних, а й інтелектуальних, моральних”, — йдеться в повідомленні.

За словами спікерки, російська армія оснащена найсучаснішою зброєю та технікою, а окупанти нібито “діють гуманно – не використовують мирних громадян як “живий щит”, не обстрілюють міські квартали, не знищують об’єктів соціальної та комунальної інфраструктури.

Матвієнко сказала, що російські війська буцімто “не заплямували себе розправами над військовополоненими”.

Вона стверджує, що рішення про проведення так званої “спецоперації” було дуже “своєчасним”, оскільки над РФ “нависла велика загроза”. На думку Матвієнко, на полі бою РФ “протистоять не лише збройні сили України, нацистські батальйони, а й колективний Захід, НАТО”, а від “операції”, за її переконаннями, залежить не лише існування РФ “як цілісної, суверенної, сильної держави, а й те, яким буде світ після її завершення”.

Матвієнко також сповістила, що з 1 вересня кожен навчальний тиждень у всіх школах країни починатиметься з підняття прапора та виконання гімну, а багато сенаторів безпосередньо братимуть участь “у патріотичному вихованні школярів у своїх регіонах”.