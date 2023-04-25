У РФ заявили, що можуть скасувати мораторій на розміщення ядерних ракет середньої дальності

Росія звинуватила США у "дестабілізуючих діях" і пригрозила відступити від мораторію на розміщення наземних ракет середньої та малої дальності.

Про це інформує CNN.

Так, керівник відділу нерозповсюдження ядерної зброї МЗС РФ Володимир Єрмаков сказав, що Росія продовжуватиме дотримуватись свого мораторію залежно від дальності розгорнутих ракет США, їхніх характеристик і здатності досягати Азійсько-Тихоокеанського регіону.

“Дестабілізуючі військові програми США та їх союзників роблять наш мораторій все більш крихким”, – заявив він.

Він зазначив, що готовність Росії надалі дотримуватись одностороннього мораторію на розміщення ракет середньої і малої дальності наземного базування в окремих регіонах принципово залежатиме від конкретних параметрів дальності ракет США.

Угода, підписана у 1987 році президентом США Рональдом Рейганом та генеральним секретарем СРСР Михайлом Горбачовим, обмежувала обидві країни від розміщення балістичних ракет малої та середньої дальності наземного базування, крилатих ракет і ракетних пускових установок, які можна було б використовувати для перенесення зокрема ядерного озброєння.

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США у лютому 2019 року вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, пояснивши свої дії передбачуваними порушеннями з боку Росії. РФ порушила договір, створивши крилату ракету 9М729. Москва відкинула звинувачення і зі свого боку висунула зустрічні претензії щодо розміщення у Європі елементів системи протиракетної оборони США.

Водночас Росія запевнила, що продовжить мораторій на розміщення такої зброї в односторонньому порядку.

Після чого, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув заяву РФ, оскільки вона “не заслуговує довіри”. За його словами, Росія розгортала такі ракети роками.