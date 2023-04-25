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У РФ заявили, що можуть скасувати мораторій на розміщення ядерних ракет середньої дальності

Росія звинуватила США у "дестабілізуючих діях" і пригрозила відступити від мораторію на розміщення наземних ракет середньої та малої дальності.

Вівторок, 25 квітня 2023, 23:35
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Про це інформує CNN.

Так, керівник відділу нерозповсюдження ядерної зброї МЗС РФ Володимир Єрмаков сказав, що Росія продовжуватиме дотримуватись свого мораторію залежно від дальності розгорнутих ракет США, їхніх характеристик і здатності досягати Азійсько-Тихоокеанського регіону.

“Дестабілізуючі військові програми США та їх союзників роблять наш мораторій все більш крихким”, – заявив він.

Він зазначив, що готовність Росії надалі дотримуватись одностороннього мораторію на розміщення ракет середньої і малої дальності наземного базування в окремих регіонах принципово залежатиме від конкретних параметрів дальності ракет США.

Угода, підписана у 1987 році президентом США Рональдом Рейганом та генеральним секретарем СРСР Михайлом Горбачовим, обмежувала обидві країни від розміщення балістичних ракет малої та середньої дальності наземного базування, крилатих ракет і ракетних пускових установок, які можна було б використовувати для перенесення зокрема ядерного озброєння.

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США у лютому 2019 року вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, пояснивши свої дії передбачуваними порушеннями з боку Росії. РФ порушила договір, створивши крилату ракету 9М729. Москва відкинула звинувачення і зі свого боку висунула зустрічні претензії щодо розміщення у Європі елементів системи протиракетної оборони США.

Водночас Росія запевнила, що продовжить мораторій на розміщення такої зброї в односторонньому порядку.

Після чого, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув заяву РФ, оскільки вона “не заслуговує довіри”. За його словами, Росія розгортала такі ракети роками.

Теги: договір, мораторій, погрози РФ, ракети середньої дальності, ядерні ракети

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