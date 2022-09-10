У Росії заявили, що для досягнення своїх цілей так званої "спецоперації зі звільнення Донбасу" військові ухвалили рішення перегрупувати війська, які знаходяться в районах Балаклії та Ізюму для "нарощування зусиль на Донецькому напрямку".

Про це повідомили в міністерстві оборони РФ у Telegram.

Зазначається, що з цією метою протягом трьох діб нібито “проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ” на територію так званої “ДНР”.

Водночас росіяни заявили, що під час цієї операції провели низку “відвертальних та демонстраційних заходів із позначенням реальних дій військ”.

“З метою недопущення шкоди російським військам, за противником завдавалася потужна вогнева поразка із застосуванням авіації, ракетних військ та артилерії”, — заявили в російському оборонному відомстві.

Також у повідомленні написано, що за три доби солдати РФ буцімто знищили “понад 2 тисячі українських та іноземних бойовиків, а також понад сто одиниць бронетехніки та артилерії”.