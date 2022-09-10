Про це повідомили в міністерстві оборони РФ у Telegram.
Зазначається, що з цією метою протягом трьох діб нібито “проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ” на територію так званої “ДНР”.
Водночас росіяни заявили, що під час цієї операції провели низку “відвертальних та демонстраційних заходів із позначенням реальних дій військ”.
“З метою недопущення шкоди російським військам, за противником завдавалася потужна вогнева поразка із застосуванням авіації, ракетних військ та артилерії”, — заявили в російському оборонному відомстві.
Також у повідомленні написано, що за три доби солдати РФ буцімто знищили “понад 2 тисячі українських та іноземних бойовиків, а також понад сто одиниць бронетехніки та артилерії”.
- Збройні сили України звільнили від російських загарбників місто Балаклія Харківської області, у центрі міста українські військові підняли державний прапор.
- Британські розвідники наголосили, що звільнення від окупантів Куп’янська (Харківська область) стане для росіян значним ударом, адже це місто розташоване на шляху постачання до лінії фронту на Донбасі.
- Збройні сили України внаслідок активних дій звільнили понад 20 населених пунктів. Українським захисникам вдалося вклинитися в оборону противника у Харківській області.