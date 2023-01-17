Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони РФ у Telegram.

“На командному пункті угруповання “Схід” Сергій Шойгу заслухав доповідь командувача угрупованням генерал-лейтенанта Рустама Мурадова щодо поточної ситуації й дій угруповання військ, командувачів на інших напрямках”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що Шойгу вислухав командувачів об’єднаннями та з’єднаннями про “хід виконання бойових завдань на основних напрямках”.

У російському оборонному відомстві опублікували відео, де Шойгу проводить нараду з окупаційним керівництвом та вручає нагороди.

Зауважимо, що відео записали без звуку, а всі документи на столах заблюрені. Водночас розмиті імена доповідачів, яких вмикали по відеозв’язку.