РФ звинуватила сина депутатки від консерваторів у причетності до ліквідації командира чеченської бригади в Україні після того, як з'явилися кадри бойових дій британців у країні.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Росгвардія повідомила, що один з її командирів, чеченський боєць Адам Бісултанов, ліквідований 26 травня в сутичці з “групою найманців із Великої Британії та США”, серед яких був “син британської депутатки” Бен Грант.

Грант вперше прибув до України в березні, тоді він розповів Guardian, що вирішив стати добровольцем після того, як побачив кадри російських бомбардувань будинку, де чути крики дитини. Він зауважив, що пішов, не сказавши про це своїй матері, членкині парламенту Хелен Грант.

На кадрах, розміщених в Інтернеті цього тижня, можна почути, як Грант, ветеран Афганістану та колишній королівський морський піхотинець, закликає “давай, давай”, коли його підрозділ виходять із лісу й запускають протитанкову ракету “Матадор” по, імовірно, російському бронетранспортеру БТР-80.

У росгвардії зазначили, що Бісултанов “загинув внаслідок триразового влучення іноземних бійців у його БТР-80”. Фотографію кузова автомобіля опублікували у мережі.

На окремому відео, опублікованому Telegraph, видно, як Грант тягне в безпечне місце ще одного британського добровольця після російської засідки в лісі на північ від Харкова.

Колишній морпіх розповів газеті, що його підрозділ із 15 британських й американських добровольців та двох українських перекладачів готував штурм об’єкта, який утримує РФ, коли на початку цього місяця вони потрапили під потужний вогонь російської артилерії.

“Я ніколи в житті не відчував нічого подібного. Я був наляканий, але прагнув досягти своєї найважливішої мети, яка на той момент полягала у тому, аби вивести команду з небезпеки”, – зазначив Грант.

Після того, як у березні президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Міжнародного легіону, в Україну прибули тисячі осіб з усього світу, деякі з військовим стажем, а багато без нього.

На брифінгу 2 червня міноборони РФ заявило, що в Україні “перебувають 3,5 тисячі іноземних бойовиків”. У міністерстві також пригрозили, що з полоненими іноземними армійцями “не поводитимуться згідно зі стандартами міжнародного гуманітарного права”.

Наразі вважається, що ймовірно троє британських бійців перебувають у полоні в РФ. Минулого тижня співробітник прокуратури так званої “ДНР” Віктор Гаврилов, заявив, що двом полоненим британцям, яких він ідентифікував як Шона Піннера та Ендрю Хілла, може загрожувати страта.