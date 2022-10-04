Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА “Новости”.
“Згідно з указом президента Російської Федерації, з 21 вересня в країні проводиться часткова мобілізація. На сьогодні до Збройних сил прибуло понад 200 тисяч осіб”, – йдеться в повідомленні.
За словами голови російського оборонного відомства, “навчання особового складу сформованих підрозділів здійснюється на 80 полігонах і в шести навчальних центрах”.
Водночас у Великій Британії вважають, що росіяни мають значні проблеми з розміщенням, навчанням, а також оснащенням призваних та мобілізованих громадян.
Також зауважимо, що приблизно така ж кількість людей в’їхала до Казахстану з 21 вересня. Більша частина залишила країну, але не повідомляється, куди саме вони перебралися.
- Оголошена президентом РФ Володимиром Путіним “часткова мобілізація” як відповідь на успіхи України в контрнаступі продемонструвала настільки низьку ефективність, що це публічно змушений був визнати навіть сам лідер держави.
- Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що російській владі не вдається заспокоїти громадян, які протестують проти часткової мобілізації, тому Кремль вирішив перекласти провину за “неправильну мобілізацію” на місцеву владу.