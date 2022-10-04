Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що понад 200 тисяч громадян у межах "часткової мобілізації" служитимуть в російській армії.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА “Новости”.

“Згідно з указом президента Російської Федерації, з 21 вересня в країні проводиться часткова мобілізація. На сьогодні до Збройних сил прибуло понад 200 тисяч осіб”, – йдеться в повідомленні.

За словами голови російського оборонного відомства, “навчання особового складу сформованих підрозділів здійснюється на 80 полігонах і в шести навчальних центрах”.

Водночас у Великій Британії вважають, що росіяни мають значні проблеми з розміщенням, навчанням, а також оснащенням призваних та мобілізованих громадян.

Також зауважимо, що приблизно така ж кількість людей в’їхала до Казахстану з 21 вересня. Більша частина залишила країну, але не повідомляється, куди саме вони перебралися.