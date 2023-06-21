Президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що Росія нарощуватиме масове виробництво безпілотних літальних апаратів і збільшить їх використання на полі бою.

Джерело: CNN.

“Продовжуватиметься вдосконалення та виробництво систем протибатарейної боротьби, а також розміщення у військах безпілотних літальних апаратів і роботизованих ударних систем, які добре показали себе в бойових умовах. Ми будемо прискорювати їх серійне виробництво. Цією технікою необхідно забезпечити всі військові частини, включаючи відділення, взводи, роти та батальйони”, — сказав Путін.

Також він заявив, що в ході повномасштабної війни в Україні, великий внесок у вирішення бойових завдань вносять новітні зразки бронетехніки, ударних ракетно-авіаційних комплексів, систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. За його словами, “їх виробництво та вдосконалення, безумовно, продовжуватиметься”.

Нагадаємо, що на початку цього місяця офіційний представник Білого дому заявив, що вони вважають, що завод з виробництва ударних безпілотників, який Росія будує завдяки допомозі Ірану, може повністю запрацювати на початку 2024 року.

За інформацією британських розвідників в останні місяці РФ, імовірно, працювала над забезпеченням довгострокових постачань великої кількості ударних БпЛА з Ірану.

Фахівці зауважили, що, найімовірніше, Росія почала отримувати ударні дрони корабельними партіями (раніше їх доставляли літаками) через Каспійське море.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну цей “міжнародний транзитний коридор північ-південь” набув значно більшого значення.

“Це дозволяє Росії отримати доступ до азійських ринків, включаючи постачання зброї, у спосіб, який, як вона сподівається, буде менш вразливим до міжнародних санкцій”, – мовиться у повідомленні.

Росія також працює над запуском внутрішнього виробництва БпЛА, майже напевно за підтримки Ірану.

Росія, швидше за все, інвестує в безпілотники, оскільки вони відносно дешевші у порівнянні з крилатими ракетами, значну частину яких РФ вже витратила для ударів по Україні.

Згідно з висновком розвідки США, оприлюдненим Білим домом 9 червня, Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників на схід від Москви, оскільки Кремль прагне забезпечити постійне постачання зброї для війни в Україні.