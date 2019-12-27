Про це повідомляє російське видання “Коммерсант”.
“Мета, звичайно, не турбота про європейську енергобезпеки, яку “Північний потік-2″ зміцнює, а проштовхування американського СПГ на ринок Європи. Це кричущий приклад недобросовісної конкуренції та політизації енергетичної сфери”, – сказав Лавров.
За його словами, “деякі американські сенатори дійшли до прямих погроз керівництву компаній, що беруть участь в будівництві”.
Водночас, глава російського МЗС упевнений, що газопровід буде добудований.
Крім того, він додав, що Росія не прагне до конфронтації з США, але буде адекватно відповідати на агресивні випади Вашингтона.
“До перспектив російсько-американського діалогу ставимося реалістично, особливо на тлі непростої внутрішньополітичної обстановки в США і наближення президентських виборів. Останні недружні кроки Вашингтона – яскраве тому свідчення”, – додав Лавров.
- У закон про національну оборону США включили санкції проти російського газопроводу “Північний потік-2”. Документ був схвалений Палатою представників Конгресу США 11 грудня.
- Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що американські санкції не зупинять будівництво “Північного потоку – 2”.
- 19 грудня Рада Європейського союзу продовжила ще на півроку економічні санкції проти Російської Федерації.