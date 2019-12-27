Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що санкції США проти газопроводу "Північний потік-2" - це "проштовхування американського скрапленого природного газу (СПГ) і недобросовісна конкуренція".

Про це повідомляє російське видання “Коммерсант”.

“Мета, звичайно, не турбота про європейську енергобезпеки, яку “Північний потік-2″ зміцнює, а проштовхування американського СПГ на ринок Європи. Це кричущий приклад недобросовісної конкуренції та політизації енергетичної сфери”, – сказав Лавров.

За його словами, “деякі американські сенатори дійшли до прямих погроз керівництву компаній, що беруть участь в будівництві”.

Водночас, глава російського МЗС упевнений, що газопровід буде добудований.

Крім того, він додав, що Росія не прагне до конфронтації з США, але буде адекватно відповідати на агресивні випади Вашингтона.

“До перспектив російсько-американського діалогу ставимося реалістично, особливо на тлі непростої внутрішньополітичної обстановки в США і наближення президентських виборів. Останні недружні кроки Вашингтона – яскраве тому свідчення”, – додав Лавров.