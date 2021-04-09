Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє російське інформагентство “ТАСС”.
“Ми звернули увагу на заяву президента України Зеленського, який побував учора на Донбасі, про те, що вступ країни в НАТО нібито призведе до закінчення конфлікту в регіоні. Гіпотетичне отримання членства в альянсі всупереч очікуванням Києва не тільки не принесе мир в Україну, але, навпаки, призведе до масштабної ескалації ситуації на південному сході і може призвести до незворотних наслідків для української державності”, – сказала вона.
Захарова зазначила, що ситуація на Донбасі залишається складною і має тенденцію до загострення.
За її словами, причиною є “войовничий настрій Києва, який як і раніше живе ілюзіями щодо можливості силового вирішення конфлікту на південному сході країни”.
“Туди стягуються війська і техніка, оновлюються мобілізаційні плани, призиви резервістів. У ЗМІ України нагнітається істерія про міфічну російську загрозу, плани Москви мало не завтра напасти на Україну. Все це відбувається багато в чому з подачі західних кураторів Києва, причому при відкритій публічній підтримці”, – додала представник російського МЗС.
Нагадаємо, що у вівторок, 6 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським через загострення конфлікту на Донбасі та стягування військ РФ до українського кордону.
Зеленський наголосив, що єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі є саме НАТО. Тому президент закликав надати Україні План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.
- Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Глава Української держави наголосив на важливості питання стосовно можливості отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.
- Прессекретарка Білого дому Джен Псакі запевнила, що США підтримують бажання України стати членом НАТО і сприятимуть цьому.