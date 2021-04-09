У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що вступ України в НАТО призведе "до масштабної ескалації" війни на Донбасі.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє російське інформагентство “ТАСС”.

“Ми звернули увагу на заяву президента України Зеленського, який побував учора на Донбасі, про те, що вступ країни в НАТО нібито призведе до закінчення конфлікту в регіоні. Гіпотетичне отримання членства в альянсі всупереч очікуванням Києва не тільки не принесе мир в Україну, але, навпаки, призведе до масштабної ескалації ситуації на південному сході і може призвести до незворотних наслідків для української державності”, – сказала вона.

Захарова зазначила, що ситуація на Донбасі залишається складною і має тенденцію до загострення.

За її словами, причиною є “войовничий настрій Києва, який як і раніше живе ілюзіями щодо можливості силового вирішення конфлікту на південному сході країни”.

“Туди стягуються війська і техніка, оновлюються мобілізаційні плани, призиви резервістів. У ЗМІ України нагнітається істерія про міфічну російську загрозу, плани Москви мало не завтра напасти на Україну. Все це відбувається багато в чому з подачі західних кураторів Києва, причому при відкритій публічній підтримці”, – додала представник російського МЗС.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським через загострення конфлікту на Донбасі та стягування військ РФ до українського кордону.

Зеленський наголосив, що єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі є саме НАТО. Тому президент закликав надати Україні План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.