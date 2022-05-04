Про це повідомляє російське пропагандистське агентство “РИА Новости”.
За словами речника президента РФ Путіна Дмитра Пєскова, інформація про ймовірну мобілізацію – це “неправда та маячня”.
Водночас частина західних чиновників вважає, що Путін спробує використати 9 травня, щоб оголосити про військові досягнення РФ в Україні або про серйозну ескалацію бойових дій. Не виключено також, що очільник Кремля зробить ці дві заяви одночасно.
Своєю чергою, у Міністерстві оборони України також не виключають ймовірності оголошення мобілізації найближчим часом, але це буде залежати від успіхів російської окупаційної армії на території України.
- Нагадаємо, у Москві почали шукати заміну “денацифікації” в Україні, бо росіяни не можуть зрозуміти сенс цього терміну. Пояснити, що саме означає пропагандистська теза, не змогли навіть члени російської переговорної групи у Стамбулі.
- Папа Римський Франциск запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися, однак той не відповідає на запрошення.