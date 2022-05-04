Про це повідомляє російське пропагандистське агентство “РИА Новости”.

За словами речника президента РФ Путіна Дмитра Пєскова, інформація про ймовірну мобілізацію – це “неправда та маячня”.

Водночас частина західних чиновників вважає, що Путін спробує використати 9 травня, щоб оголосити про військові досягнення РФ в Україні або про серйозну ескалацію бойових дій. Не виключено також, що очільник Кремля зробить ці дві заяви одночасно.

Своєю чергою, у Міністерстві оборони України також не виключають ймовірності оголошення мобілізації найближчим часом, але це буде залежати від успіхів російської окупаційної армії на території України.