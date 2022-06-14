Депутат Держдуми Євген Федоров висловив думку щодо відкликання визнання незалежності Естонії, Латвії та України. Раніше депутат від провладної "Єдиної Росії" запропонував аналогічне, але з Литвою.

Про це повідомив депутат в інтерв’ю “Sputnik Латвія”.

Євген Федоров 8 червня вніс до Держдуми законопроєкт стосовно скасування постанови від 6 вересня 1991 року про визнання незалежності Литви. Він аргументував пропозицію тим, що країна незаконно отримала незалежність, бо його ухвалив неконституційний орган із порушенням вимог кількох статей Конституції СРСР.

Російський депутат вважає, що РФ не варто зупинятися на одній Литві.

“Це ми тільки розпочали з Литви. І зрозуміло чому — Литва небезпечніша для Російської Федерації щодо ситуації, пов’язаної з Калінінградською областю і в протистоянні з НАТО і США. А після того, як буде відпрацьований механізм, відпрацьовуватимемо його і на інших територіях НАТО. І не лише НАТО. Ось Україна, наприклад, також незаконно виходила з СРСР“, – заявив Федоров.

Депутат вважає, що від даних пострадянських країн та їхньої незалежності існують загрози для РФ, які потрібно ліквідувати. Іншими словами позбавити країн суверенітету.

За його словами, для Клайпеди, Вільнюса та Ігналинської АЕС законодавчо прописали особливий порядок виходу з СРСР. Він пояснив, що нібито Держрада “не мала права позбавляти державу СРСР територіальної цілісності та віддавати її території”.

Додамо, що стосовно Литви Євген Федоров апелював тим, що країна не проводила референдуму про вихід зі складу СРСР. Своєю чергою не було встановлено перехідного періоду для розгляду всіх спірних питань. Проте РФ теж не проголошувала незалежності та не проводила референдуму. За логікою російського депутата, РФ теж не запроваджувала перехідного періоду для розгляду всіх спірних питань.

Утім завдяки тому, що Радянський Союз припинив існування фактично через передачу влади Борису Єльцину, а не вибори, — їхні пропагандисти просувають наративи, що саме РФ є спадкоємицею СРСР. Саме тому вони вважають, що інші країни та народи не заслуговують на незалежність, а їхня державність нібито сепаратиська та вигадана.

Проте Україна разом з Грузією, Вірменією, Азербайджаном та Молдовою оголосили незалежність після провалу путчу. До цього першою ухвалила аналогічне рішення Литва (1990 рік), а після неї Латвія. Вже після цього сталася передача влади у РФ та фактичний розвал Союзу.