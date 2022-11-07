У РФ створять систему контролю за шляхами трафіку у російському сегменті інтернету. Роскомнагляд запустить систему моніторингу маршрутів трафіку в мережі, яка контролюватиме передачу даних між усіма операторами та провайдерами зв'язку та виявлятиме тих, хто не виконує вимоги відомства.

Про це інформує DW.

На порталі проєктів нормативних правових актів вже з’явилася відповідна ухвала уряду РФ.

На розробку системи контролю трафіку в рунеті витратять 1,2 млрд руб. протягом двох років. Про це свідчать дані проєкту федерального бюджету на 2023 рік та на плановий період 2024 та 2025 років. Розробкою системи займеться Центр моніторингу та управління мережею зв’язку загального користування, який створили у межах закону РФ “Про суверенний інтернет”.

В ухвалі російського уряду немає подробиць про те, як працюватиме нова система контролю. На думку деяких експертів, система стане двійником каналів передачі даних, вона потрібна насамперед для контролю точок входу та виходу даних.

На думку голови Інституту досліджень інтернету Карена Казаряна, система моніторингу допоможе зрозуміти, як трафік “ходить” між мережами та допоможе запобігати DDoS- та BGP-атакам, при яких зловмисник отримує доступ до інтернет-з’єднання іншого клієнта мережі та перехоплює його трафік.

Примітно, що у 2022 році РФ посіла 65-те місце із 70 у рейтингу країн світу за рівнем свободи в інтернеті. Як випливає з доповіді американської дослідницької організації Freedom House, за цим критерієм вона втратила сім балів за рік, що є найгіршим результатом РФ з 2009 року.

Тільки з початку повномасштабної війни РФ проти України 24 лютого 2022 року, за даними “Радіо Свобода”, Роскомнагляд заблокував близько 7000 сайтів, зокрема сайти незалежних ЗМІ, правозахисних організацій, політичних партій, громадських діячів, а також соціальні мережі Twitter, Facebook та Instagram.