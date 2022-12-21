Сьогодні, 21 грудня, російська Держдума в підсумковому читанні ухвалила законопроєкт згідно з яким за сприяння диверсійній діяльності передбачається довічне ув’язнення.

Про це повідомляє прокремлівська агенція ТАСС та The Moscow Times.

У такий спосіб, Кримінальний кодекс РФ планують доповнити новими статтями, які посилять покарання за сприяння, втягнення, заклики та схиляння до вчинення диверсій, а також їх фінансування.

Водночас покарання буде запроваджене за “навчання диверсійній діяльності та створення злочинних груп із цією метою”.

Зазначається, що за схиляння до диверсії або вербування передбачається покарання від 8 років до довічного ув’язнення.

Штраф — до 700 тисяч рублів, а за навчання диверсіям загрожуватиме від 15 років до довічного.