Про це повідомляє прокремлівська агенція ТАСС та The Moscow Times.
У такий спосіб, Кримінальний кодекс РФ планують доповнити новими статтями, які посилять покарання за сприяння, втягнення, заклики та схиляння до вчинення диверсій, а також їх фінансування.
Водночас покарання буде запроваджене за “навчання диверсійній діяльності та створення злочинних груп із цією метою”.
Зазначається, що за схиляння до диверсії або вербування передбачається покарання від 8 років до довічного ув’язнення.
Штраф — до 700 тисяч рублів, а за навчання диверсіям загрожуватиме від 15 років до довічного.
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