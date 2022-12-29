Про це повідомляє “Кримська солідарність”

У повідомленні зазначається, що на повторному розгляді кримінальної справи політв’язня Ернеса Аметова Південний окружний військовий суд переглянув виправдувальний вирок, який він виніс раніше — у вересні 2020 року. Наразі кримського татарина визнали винним — йому присудили 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Крім того, після звільнення Аметову буде заборонено: залишати територію Криму, організовувати публічні заходи та брати участь у них, змінювати місце проживання та перебування без згоди ФСВП, залишати будинок з 22 до 6 години. Також він буде зобов’язаний з’являтися до зазначеного органу 2 рази на місяць для реєстрації.

“Я віруюча людина і приймаю свою долю. Я хочу сказати, що якби те, що відбувається тут, було б не до вподоби Господу — цього б не відбувалося. Значить така його воля. Я підкоряюся, будь-який твій вирок буде справедливим. Але я відкидаю ті помилкові звинувачення, які пролилися на мене і хочу сказати: сьогодні ви чините свій суд, а Господь нехай вершить свій. Дякую”, – зазначив Аметов в останньому слові.

Вперше Ернеса Аметова заарештували у жовтні 2017 року разом із Сейраном Салієвим, Марленом Асановим, Тимуром Ібрагімовим, Сервером Зекір’яєвим та Меметом Беляловим після обшуків у Криму. 3 роки слідства та судових розглядів кримський мусульманин провів у слідчих ізоляторах Криму та Ростова-на-Дону.

У 2020 році його виправдали та звільнили в залі суду через відсутність доказів. Однак у березні 2022 року апеляційний суд переглянув рішення Південного окружного військового суду та надіслав справу на новий розгляд.

11 квітня Ернес Аметов добровільно прибув на попереднє слухання з повторного розгляду. Суддя Олексій Магомадов ухвалив взяти кримського татарина під варту на 2 місяці. Прокуратура звинувачує Аметова в участі у терористичній організації та спробі державного перевороту у Криму. Чоловік заперечував свою приналежність до осудних злочинів ще на попередньому розгляді.