Про це повідомляють росЗМІ.
Затримання дипломата здійснили співробітники спецслужб РФ у Владивостоці.
“Консула затримано на місці злочину при отриманні за гроші відомостей обмеженого поширення про актуальні аспекти співпраці Росії з однією з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, вплив санкційної політики Заходу на економічну ситуацію в Приморському краї”, – йдеться у повідомленні.
За інформацією росЗМІ, Тацунорі нібито визнав порушення законодавства РФ.
Японській стороні заявили протест дипломатичними каналами, а самого консула оголошено персоною нон грата.
- Японія розширила санкції проти РФ на тлі проведення російською окупаційною владою псевдореферендумів про приєднання до РФ у сепаратистських утвореннях “ДНР” та “ЛНР”, а також у Херсонській та Запорізькій областях України.
- У липні у списку санкцій Японії запроваджено заборони проти 90 російських та білоруських організацій, 57 фізичних осіб та 6 об’єднань із РФ, зокрема проти так званого “очільника” військово-цивільної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо та його так званого “заступника” Кирила Стремоусова.
- У серпні японський уряд анонсував нову допомогу Україні. Країна планує передати фургони та безпілотники.