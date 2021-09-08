11 вересня колишній президент США Дональд Трамп коментуватиме боксерський поєдинок між ексчемпіоном у важкій вазі Евандером Холіфілдом та колишнім чемпіоном UFC у напівважкій вазі Вітором Белфортом.

Про це повідомляють американські телеканали NBC News та CBS News з посиланням на пресреліз 45-го президента США.

ЗМІ зазначають, що це — не перша поява Трампа на боксерських спортивних заходах, однак перша відтоді, як він залишив посаду.

Поєдинок, який “без фільтрування” коментуватиме Трамп, відбудеться в Голлівуді, штат Флорида.

“Я люблю великих бійців і чудові бої. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з ними цієї суботи та можливості поділитися своїми думками. Ви не захочете пропустити цю особливу подію”, — йдеться в заяві колишнього президента.

Для 58-річного Евандера Холіфілда це буде перший професійний поєдинок за 10 років. Він замінить Оскара Де Ла Гояю який не вийде на ринг з Вітором Белфортом через коронавірусну хворобу.

Зауважимо, решта експрезидентів цього дня відвідають пам’ятні місця на честь 20-ї річниці терактів у вересні 2001 року. Джордж Буш поїде до меморіалу 11 вересня у Шанксвіллі, штат Пенсильванія. Барак Обама відвідає меморіал 11 вересня у Нью-Йорку. Президент Джо Байден побуває в усіх трьох місцях терактів.