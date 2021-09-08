Про це повідомляють американські телеканали NBC News та CBS News з посиланням на пресреліз 45-го президента США.
ЗМІ зазначають, що це — не перша поява Трампа на боксерських спортивних заходах, однак перша відтоді, як він залишив посаду.
Поєдинок, який “без фільтрування” коментуватиме Трамп, відбудеться в Голлівуді, штат Флорида.
“Я люблю великих бійців і чудові бої. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з ними цієї суботи та можливості поділитися своїми думками. Ви не захочете пропустити цю особливу подію”, — йдеться в заяві колишнього президента.
Для 58-річного Евандера Холіфілда це буде перший професійний поєдинок за 10 років. Він замінить Оскара Де Ла Гояю який не вийде на ринг з Вітором Белфортом через коронавірусну хворобу.
Зауважимо, решта експрезидентів цього дня відвідають пам’ятні місця на честь 20-ї річниці терактів у вересні 2001 року. Джордж Буш поїде до меморіалу 11 вересня у Шанксвіллі, штат Пенсильванія. Барак Обама відвідає меморіал 11 вересня у Нью-Йорку. Президент Джо Байден побуває в усіх трьох місцях терактів.
- Нагадаємо, напередодні 20-ї річниці терактів 11 вересня в США колишній президент Дональд Трамп применшив загрозу, яку ніс лідер “Аль-Каїди” Осама бен Ладен та заявив, що його адміністрація ліквідувала “більших терористів”.