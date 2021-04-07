У вівторок, 6 квітня, в столиці Італії – Римі акція протесту проти обмежувальних заходів, запроваджених через епідемію коронавірусу, переросла в зіткнення з правоохоронцями.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Протестувати вийшли власники італійських ресторанів, туристичних магазинів та інші громадяни, обурені тим, що їхній бізнес на кілька тижнів закрили через карантинні обмеження.

Під час протесту біля будівлі Палаццо Монтечиторіо в Римі (будівлі Палати депутатів італійського парламенту) вони вступили в сутички з поліцією.

Кілька десятків людей намагалися прорвати оточення перед будівлею парламенту, інформує італійське агентство ANSA.

“Ми підприємці, а не злочинці!”, “Працюйте!” та “Свобода!” – скандували протестувальники. Багато з них були без захисних масок.

Дехто кидав димові шашки або інші предмети.

Серед протестувальників можна було помітити чоловіка в хутряному головному уборі із рогами, який своїм виглядом нагадував учасника січневого штурму Капітолія в США (активіста QAnon Джейка Анжелі). За даними журналістів, це був 51-річний ресторатор Ермес.

“Ми розлючені. Ніхто нас ніколи не слухав. Мені довелося переодягнутися клоуном, щоб привернути увагу. Я сподіваюся, що тепер хтось помітить нас і дослухається”, – заявив він у коментарі ANSA.

Зрештою учасникам протесту в Римі не вдалося проникнути в урядову будівлю.

Унаслідок сутичок постраждав мінімум один офіцер поліції (ANSA повідомляє про двох постраждалих правоохоронців).

Семеро учасників акції були затримані поліцією.

Наразі в Італії обідати в ресторанах, барах та кафе заборонено щонайменше протягом квітня. Дозволені лише послуги на винос або доставка.

Нинішній та попередній уряди Італії виділили мільйони євро на допомогу категоріям громадян, котрі особливо постраждали від обмежень.

Власники бізнесу наполягають на тому, що їм потрібно відкрити свої заклади.

Проте в країні спостерігається сплеск коронавірусу, обумовлений в основному новими штамами. Це спонукало італійський уряд тимчасово запровадити жорсткі обмеження.

Міністр внутрішніх справ Італії Лучана Ламорджезе назвала неприйнятними протести, які переростають у насильство або створюють незручності для громадян.