Про це поінформував у пресслужбі Офісу президента України і в українському посольстві в Італії.

Запуск відбувся в рамках проєкту із впровадження україномовних аудіогідів у музеях світу. Цим проєктом займається перша леді України Олена Зеленська.

“Впровадження україномовних аудіогідів є частиною напрямку “культурна дипломатія”. Цей проєкт покликаний поширювати українську мову у світі, щоб голос України звучав у найвидатніших світових пам’ятках”, – наголошується в повідомленні ОПУ.

Як відомо, Колізей – найбільший амфітеатр Стародавнього Риму. Він був побудований у I ст. н. е. Колізей є однією із найпопулярніших культурних пам’яток серед туристів.

“Голосом” аудіогіда став український актор дубляжу Юрій Сосков.

Наступного року україномовні аудіогіди повинні запрацювати в лондонському Тауері, Версальському палаці, Національному природознавчому музеї в Берліні, музейному комплексі Ватикану, Меморіальному комплексі історії Голокосту – Яд Вашемі, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.