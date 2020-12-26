Про це поінформував у пресслужбі Офісу президента України і в українському посольстві в Італії.
Запуск відбувся в рамках проєкту із впровадження україномовних аудіогідів у музеях світу. Цим проєктом займається перша леді України Олена Зеленська.
“Впровадження україномовних аудіогідів є частиною напрямку “культурна дипломатія”. Цей проєкт покликаний поширювати українську мову у світі, щоб голос України звучав у найвидатніших світових пам’ятках”, – наголошується в повідомленні ОПУ.
Як відомо, Колізей – найбільший амфітеатр Стародавнього Риму. Він був побудований у I ст. н. е. Колізей є однією із найпопулярніших культурних пам’яток серед туристів.
“Голосом” аудіогіда став український актор дубляжу Юрій Сосков.
Наступного року україномовні аудіогіди повинні запрацювати в лондонському Тауері, Версальському палаці, Національному природознавчому музеї в Берліні, музейному комплексі Ватикану, Меморіальному комплексі історії Голокосту – Яд Вашемі, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.
- Раніше повідомлялося, що відомий музей Лондонський Тауер (Tower of London) запровадить аудіогід українською мовою. Меморандум про старт першого на території цієї країни україномовного аудіогіда підписала перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Великої Британії.
- У червні цього року в одному з провідних музеїв Австрії – художній галереї “Альбертіна” у Відні – з’явився аудіогід українською мовою.
- У квітні 2019 року в одному з найбільш відвідуваних місць Стамбула, храмі Святої Софії, аудіогід зазвучав українською мовою.