Влада Ріо-де-Жанейро вирішила закрити прохід на міські пляжі на Новий рік. Таке рішення прийнято через ситуацію з коронавірусом COVID-19.

Про це, зокрема, повідомляють бразильське суспільне телебачення TV Brasil та агентство AFP.

Доступ до пляжів буде закритий у ніч на 31 грудня, щоб запобігти скупченню людей.

Буде заборонено рух автотранспорту на 30 км уздовж прибережної лінії, де мільйони людей зазвичай збиралися 31 грудня, щоб зустріти Новий рік із феєрверками.

Прогулюватися по району зможуть тільки жителі навколишніх кварталів.

Порушників обмежувальних заходів можуть оштрафувати на суму до $2800 (15 000 реалів).

“Ми хочемо направити ясний і прямий сигнал населенню… Проведіть усвідомлений Новий рік і залишайтеся вдома”, – заявив голова оперативного центру Ріо-де-Жанейро Олександр Кардеман.

Минулого тижня мерія Ріо-де-Жанейро оголосила, що 31 грудня з 20:00 за місцевим часом буде заборонений доступ у район Копакабана – традиційний центр новорічних свят.

Поліцейські встановлять загородження, щоб заблокувати як громадський транспорт, так і приватний. Крім того, метро припинить ходити в цьому районі.

У Бразилії за час епідемії виявили понад 7,5 млн випадків зараження COVID-19. Від ускладнень померли понад 191,6 тис. інфікованих. За поширенням вірусу Бразилія займає третє місце в світі, а за смертністю – друге.

У Ріо-де-Жанейро загинули понад 15 тис. хворих. Рівень смертності в місті більш ніж вдвічі перевищує середній по країні.