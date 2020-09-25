Таке рішення прийняла Незалежна ліга шкіл самби, повідомляє Globo.
Президент ліги Хорхе Кастанейра пояснив, що карнавал переносять з лютого 2021 року на невизначений термін.
Він вважає, що проведення карнавалу залежить від термінів отримання вакцини від коронавірусу й проведення імунізації населення.
“Це не скасування, а перенесення термінів і пошук рішення. У лютому парад провести не можна”, – заявив Кастанейра.
При цьому, в Бразилії спробують організувати якийсь альтернативний проект.
- В липні в одному з найбільших міст Бразилії – Сан-Паулу – через епідемію коронавірусу COVID-19 вирішили відкласти карнавал, який був запланований на лютий 2021 року.