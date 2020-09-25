У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) скасували традиційну карнавальну ходу в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Таке рішення прийняла Незалежна ліга шкіл самби, повідомляє Globo.

Президент ліги Хорхе Кастанейра пояснив, що карнавал переносять з лютого 2021 року на невизначений термін.

Він вважає, що проведення карнавалу залежить від термінів отримання вакцини від коронавірусу й проведення імунізації населення.

“Це не скасування, а перенесення термінів і пошук рішення. У лютому парад провести не можна”, – заявив Кастанейра.

При цьому, в Бразилії спробують організувати якийсь альтернативний проект.