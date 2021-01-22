Про це він повідомив у своєму Twitter-акаунті.

“Я ніколи не приховував своєї пристрасті до карнавалу і ясного бачення економічної важливості цієї культурної події для нашого міста. Однак поки що думати безглуздо, що ми зможемо провести карнавал в липні”, – зазначив Паєс.

Він додав, що це святкування вимагає великої підготовки з боку державних органів, асоціацій та установ самби.

“Щось неможливо зробити в цей момент. Таким чином, я хотів би повідомити вам, що в середині 2021 року у нас не буде карнавалу. Безсумнівно, у 2022 році ми зможемо (всі вакциновані належним чином) святкувати життя і нашу культуру з усією інтенсивністю, якої ми заслуговуємо”, – резюмував мер міста.

Nunca escondi minha paixão pelo carnaval e a visão clara que tenho da importância econômica dessa manifestação cultural para nossa cidade. No entanto, me parece sem qq sentido imaginar a essa altura que teremos condições de realizar o carnaval em julho. pic.twitter.com/B932v233En — Eduardo Paes (@eduardopaes_) January 21, 2021