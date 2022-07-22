Окремі депутати фракцій "Слуга народу", ВО "Батьківщина", "Сила і честь" та "За майбутнє" зареєстрували проєкт рішення про звільнення голови Рівненської обласної Ради Сергія Кондрачука через його ініціативу заборонити діяльність релігійних організацій, центр управління яких знаходиться в РФ.

Про це сам голова обласної Ради повідомив у своєму Facebook.

Сергій Кондрачук сповістив, що Рівненський міський суд зобов’язав Головне управління Нацполіції області відкрити проти голови Рівненської облради кримінальне провадження за позовом Рівненської єпархії РПЦ (Російської православної церкви) в Україні за системну боротьбу проти них, як осередків “русского мира”.

Вчора, 21 липня він звернувся до колег-депутатів із закликом покласти край цій організації в області та на черговій сесії ухвалити рішення про заборону діяльності релігійних організацій, центр управління яких перебуває в Росії.

Втім, вже сьогодні він дізнався, що окремі депутати фракцій “Слуга народу”, ВО “Батьківщина”, “Сила і честь” та “За майбутнє” зареєстрували в обласній Раді проєкт рішення про його звільнення. Причина — винесення на сесію питань, що розколюють суспільство: “Звісно, це точно не та реакція і підтримка, якої я очікував від колег, котрі кілька тижнів тому не прийшли на позачергову сесію, де ми мали розглядати питання заборони Московського патріархату”, — зауважив Кондрачук.

“Звісно, я сподівався, що колеги зрозуміли помилковість своїх дій та на черговій сесії підтримають відповідне державницьке рішення, що лежить у площині питань національної безпеки. Проте є, як є. Хочете звільняти — пробуйте”, — написав голова облради.

За його словами, жодна посада не змусить його “відмовитися від своїх принципів та цінностей і піти на угоду з тими, хто у часи війни захищає Московію в Україні”.

Також Кондрачук подякував колегам із “Європейської Солідарності”, ВО “Свобода” та РПЛ та резюмував: