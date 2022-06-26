Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram.

Окупанти завдали удар по СТО з мийкою і майстерні з ремонту автомобілів. Вони випустили по місту дві ракети близько 20:00.

Через ракетну атаку постраждали сім осіб, двоє з них у важкому стані. Вони перебувають у реанімації. Ще п’ятеро отримали різного роду легкі ураження.

Загиблими є чоловіки віком від 30 до 51 року. Одного з них дістали з-під завалів. Підрозділи ДСНС аварійно-рятувальні роботи завершили.

За словами мера міста Руслана Серпенінова, постраждалі можуть звернутися до комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у міській раді. Зокрема допомогу надаватимуть власникам будинків, які постраждали внаслідок вибуху.