Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram.
Окупанти завдали удар по СТО з мийкою і майстерні з ремонту автомобілів. Вони випустили по місту дві ракети близько 20:00.
Через ракетну атаку постраждали сім осіб, двоє з них у важкому стані. Вони перебувають у реанімації. Ще п’ятеро отримали різного роду легкі ураження.
Загиблими є чоловіки віком від 30 до 51 року. Одного з них дістали з-під завалів. Підрозділи ДСНС аварійно-рятувальні роботи завершили.
За словами мера міста Руслана Серпенінова, постраждалі можуть звернутися до комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у міській раді. Зокрема допомогу надаватимуть власникам будинків, які постраждали внаслідок вибуху.
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