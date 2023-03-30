Про це повідомила СБУ.
Ув’язнені знаходили в інтернеті людей, які розшукують своїх близьких, учасників бойових дій. Вони представлялися їм військовослужбовцями, які пропонували “допомогу” у встановленні місця перебування і стану здоров’я зниклих воїнів або навіть звільнення їх із полону.
Учасники схеми оцінювали свої “послуги” від 3 до майже 100 тисяч грн. Сума залежала від емоційно-психологічного стану потерпілих та їхніх фінансових можливостей.
Кошти просили переказати на банківські картки знайомої одного з ув’язнених. Після їхнього отримання зловмисники припиняли спілкування з потерпілими і більше не виходили з ними на зв’язок.
Зловмисники знаходили інформацію про військових, яких розшукували, у соцмережах. Надалі вони починали приватне листування з їхніми родичами, де застосовували маніпуляції та чинили психологічний тиск на співрозмовників.
Правоохоронці провели обшуки в колонії та за адресою проживання знайомої одного із в’язнів. Вони вилучили мобільні телефони і планшети, майже 2 десятки сім-карток різних мобільних операторів, п’ять банківських карток, на які надходили гроші від потерпілих. Також виявлено чорнові записи із доказами незаконної діяльності.
Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство). Триває розслідування.
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