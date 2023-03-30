У Рівненській області в'язні виманювали гроші у родичів зниклих безвісти українських військових або тих, що перебувають у полоні. Шахрайську схему організували троє ув’язнених місцевої виправної колонії, які знаходилися там за тяжкі злочини.

Про це повідомила СБУ.

Ув’язнені знаходили в інтернеті людей, які розшукують своїх близьких, учасників бойових дій. Вони представлялися їм військовослужбовцями, які пропонували “допомогу” у встановленні місця перебування і стану здоров’я зниклих воїнів або навіть звільнення їх із полону.

Учасники схеми оцінювали свої “послуги” від 3 до майже 100 тисяч грн. Сума залежала від емоційно-психологічного стану потерпілих та їхніх фінансових можливостей.

Кошти просили переказати на банківські картки знайомої одного з ув’язнених. Після їхнього отримання зловмисники припиняли спілкування з потерпілими і більше не виходили з ними на зв’язок.

Зловмисники знаходили інформацію про військових, яких розшукували, у соцмережах. Надалі вони починали приватне листування з їхніми родичами, де застосовували маніпуляції та чинили психологічний тиск на співрозмовників.