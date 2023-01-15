Про це повідомив глава Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram.
Він пояснив, що у Рівненській області є природні перешкоди — суцільні ліси й болота.
“Тільки безумець наважиться полізти в цей, як ми називаємо, Поліський котел. Північ Рівненщини перетвориться на криваві болота, якщо Росія відкриє ще один фронт з боку Білорусі”, — зазначив він.
За його словами, на півночі регіоні продовжують будувати фортифікаційні споруди. Аби агресор не мій пройти вглиб регіону — усі 229 кілометрів кордону з Білоруссю зміцнюються.
“Історично північ Рівненщини – це край партизанської слави. Тут завжди був сильний рух опору. Їх не змогла схилити ні фашистська Німеччина, ні все забороняюча і контролююча радянська влада. Тут живуть люди, які нікому не дозволять прийти до їхніх будинків, образити їхніх дітей, дружин та матерів”, — заявив глава ОВА.
За його словами, в області тривають навчання. Відточують бойове злагодження, як навички стрільби й стратегію ЗСУ, територіальна оборона, прикордонні війська та добровольчі формування кожної з 64 територіальних громад регіону.
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