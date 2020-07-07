У Рівненській області через поліпшення епідеміологічної ситуації вирішили послабити карантин.

Про це повідомила пресслужба Рівненської обласної державної адміністрації.

Зокрема, в області дозволили роботу закладів фізкультури, спортивних залів, фітнес-центрів для проведення тренувань. Також можуть працювати творчі студії, відкриті майданчики музеїв та дитячі садочки в деяких районах.

“Найвища захворюваність на COVID-19 зараз спостерігається у Вараші, Дубно, Рівному, Рівненському, Рокитнівському, Здолбунівському, Гощанському та Березнівському районах. Загалом в області виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 15,3 %, динаміка зростання випадків інфікування – на рівні мінус 25 %, завантаженість ліжок становить 33,6 %. Такі показники є нижчими від затверджених Урядом норм. Це дає змогу дещо послабити обмежувальні заходи”, – зазначив головний санітарний лікар Рівненщини Роман Сафонов.

Щодо дитячих садочків, то епідеміологічна ситуація дає змогу відкрити заклади лише у 5-ти районах області: у Демидівському, Радивилівському, Корецькому, Дубровицькому та Дубенському районах, крім міста Дубно.

При відкритті садочків жителям Рівненщини необхідно буде дотримуватися усіх рекомендацій головного санітарного лікаря. Зокрема:

– обов’язковий температурний скринінг;

– батьки не мають заходити до садочка, вихователі зустрічають дітей на вулиці;

– організація усіх протиепідемічних заходів тощо.