У Рівненській області провели перші аукціони щодо продажу права видобутку бурштину на двох ділянках.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні відбулися перші аукціони на отримання спеціальних дозволів на користування надрами. Нагадаю, дві ділянки до 10 га в с. Олексіївка Сарненського району виставили на сайті “Прозоро” ще в червні. А вже 17 липня відбулися онлайн торги. Результат – перебільшив усі наші сподівання”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що початкова ціна першої ділянки була 319.6 тисяч грн. А під час аукціону зросла майже в 40 разів і склала 12 млн 630 тисяч грн.

Водночас, друга ділянка стартувала з 333,2 тисяч грн. А купили її за 29 млн грн, що в 90 разів більше.

Загалом участь в першому аукціоні взяли 4 фірми, а в другому – 6.

Переможці отримали спеціальні дозволи на 5 років. Вони надають право проводити геологічне вивчення та подальше видобуванням бурштину на вказаних ділянках.