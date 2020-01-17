Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Рівненській області.
За попередньою інформацією, аварія сталася через сильний туман та слизьку дорогу.
Зазначається, що травмувалося двоє осіб, серед яких одна жінка, яку затисло в авто.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські, рятувальники та медики.
В поліції додали, що рух на цій ділянці дороги ускладнений, видимість становить орієнтовно 30 метрів, а дорожнє покриття слизьке.
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