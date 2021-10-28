У Рівному активних противників щеплення проти коронавірусу поводили інфекційним відділенням, де лікуються хворі на COVID-19.

Про це повідомляє місцеве видання “Рівне вечірнє”.

Наприкінці минулого тижня близько п’ятдесяти осіб, які називали себе “православними” з іконами пікетували владу Рівного. Вони вимагали скасувати примусові щеплення проти COVID-19, стверджуючи, що у вакцинах можуть бути мікрочипи.

Меру Рівного Олександру Третяку вони також висловили обурення, що над містом літають літаки, а без дозволу громади встановлюють вежі мобільного зв’язку 5G.

Головний лікар Центральної міської лікарні Рівного Євген Кучерук розповів, що відбулося після цього мітингу:

“Я агресивно налаштований проти людей, які не вакцинуються. Вони вводять в оману тих людей, які хочуть вакцинуватися. У нас була ціла течія противників вакцинації, яка розповідала байки, що вакцина має якусь магічну дію. Прийшла до нашої лікарні ціла команда таких людей. Ми їх одягнули у захисні костюми та провели по палатах, де хворі лежать. Думаю, після такої екскурсії вони змінили думку”, – заявив Євген Кучерук.

Головний лікар також додав, що не існує жодних ліків проти COVID-19. Єдиний захист і можливість уникнути складних наслідків – це вакцинація.

“Вакцинація – це єдиний порятунок від смерті. Якщо щеплений хворіє, то перебіг хвороби набагато легший. У лікарів зараз немає ніякого препарату, щоб це можна було вилікувати”, – ствердує лікар.

Він додав, що необхідно усвідомити: коронавірус – це не грип. І якщо у людини висока температура і складнощі з диханням, необхідно негайно звернутися до лікаря.