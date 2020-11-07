У Рівному кандидати у депутати обласної ради від “Опозиційної платформи — За життя” вимагали через суд перерахунку голосів на місцевих виборах. Для подолання бар'єру у 5% їм не вистачило всього одного голосу.

Про це повідомляє видання Четверта влада.

За результатами територіальної виборчої комісії (ТВК) партія набрала 4,9997% із необхідних 5%. Керівник місцевого осередку ОПЗЖ Михайло Бузинарський заявив, що для подолання бар’єру не вистачило всього одного голосу.

У суботу, 7 листопада рівненський адмінсуд розпочав розгляд у цій справі. Місцеві ЗМІ повідомляють, що до суду прибули представники інших політичних сил, зокрема “Європейської солідарності”, “Батьківщини”, “Слуги народу”, “Голосу” та “За майбутнє”. Всі вони проти заяви ОПЗЖ про перерахунок голосів.

За даними “Опори”, рівненська ТВК звернулася до суду із клопотанням про залишення позову без розгляду, оскільки закінчилися терміни звернення до суду.

Попри те, що Бузинарський заявляв про чисельні порушення під час підрахунку голосів, суд задовільнив клопотання ТВК.

До рівненської обласної ради увійшли:

“Європейська солідарність” —18,8%;

“За майбутнє” — 11,5%;

“Слуга народу” — 15,6%;

“Батьківщина” — 10,8%;

“Сила і Честь” — 10,2%;

Радикальна Партія Олега Ляшка — 7,8%;

ВО “Свобода” — 7,4%.

Нагадаємо, за результатами місцевих виборів в Україні депутатом Черкаської міської ради став Сергій Прядка.