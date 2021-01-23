У Рівному невідомі напали на офіс партії "Європейська Солідарність". У політсилі вважають, що це пов'язано з боротьбою проти незаконних добудов.

Про інцидент поінформували в пресслужбі партії.

Невідомі за допомогою каменя розбили віконне скло приміщення громадської приймальні на вулиці Соборній.

“Тільки-но депутати Рівненської міської ради від “Європейської Солідарності” висловили категоричну позицію і взялися за впорядкування ситуації з незаконними добудовами – і ось маємо реакцію… Ми не знаємо зараз, що саме сталося і хто це зробив. З’ясовувати це буде поліція. Але причинно-наслідковий зв’язок дуже очевидний: останні два дні напружена ситуація з демонтажем незаконно зведеної добудови на одній з центральних вулиць міста. Депутати міськради від “Європейської Солідарності” не стояли осторонь цього беззаконня і активно долучилися до того, щоб добудова, яка зроблена без будь-яких дозволів та документів, була демонтована. Маємо всі підстави пов’язувати цей процес і як його наслідок (імовірно, лише перше попередження) – розбитий офіс”, – наголосили в партії.

У пресслужбі Національної поліції Рівненської області повідомили, що інформація про інцидент надійшла сьогодні о 12:20 від народного депутата України.

При огляді місця події правоохоронці не виявили протиправних дій із заволодіння майном.

За фактом хуліганства розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України.