Про інцидент поінформували в пресслужбі партії.
Невідомі за допомогою каменя розбили віконне скло приміщення громадської приймальні на вулиці Соборній.
“Тільки-но депутати Рівненської міської ради від “Європейської Солідарності” висловили категоричну позицію і взялися за впорядкування ситуації з незаконними добудовами – і ось маємо реакцію… Ми не знаємо зараз, що саме сталося і хто це зробив. З’ясовувати це буде поліція. Але причинно-наслідковий зв’язок дуже очевидний: останні два дні напружена ситуація з демонтажем незаконно зведеної добудови на одній з центральних вулиць міста. Депутати міськради від “Європейської Солідарності” не стояли осторонь цього беззаконня і активно долучилися до того, щоб добудова, яка зроблена без будь-яких дозволів та документів, була демонтована. Маємо всі підстави пов’язувати цей процес і як його наслідок (імовірно, лише перше попередження) – розбитий офіс”, – наголосили в партії.
У пресслужбі Національної поліції Рівненської області повідомили, що інформація про інцидент надійшла сьогодні о 12:20 від народного депутата України.
При огляді місця події правоохоронці не виявили протиправних дій із заволодіння майном.
За фактом хуліганства розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України.
- У жовтні минулого року слідчі Києво-Святошинського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за фактами перешкоджання діяльності нардепа Вікторії Сюмар, підкупу виборців та надання неправдивих відомостей у селі Петропавлівська Борщагівка (Київська область).