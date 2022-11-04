4 листопада у Рівному стався вибух. Невідомий чоловік кинув боєприпас у дитячий майданчик. Внаслідок детонації постраждали п'ятеро людей, серед них — дитина.

Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області та перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

“Поліціянти на місці події попередньо встановили, що здетонував боєприпас, який кинув невідомий чоловік, перебуваючи на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівок”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вибух стався ввечері на вулиці Романа Шухевича. Поліціянти виявили двох людей, які, ймовірно, причетні до злочину. Наразі з ними наразі спілкуються правоохоронці.

Також на місці працюють слідчі, вибухотехніки, кінологи та бійці роти поліції особливого призначення, а також рятувальники.

За словами Білошицького, серед потерпілих також є поліціянт: “Патрульні отримують виклик — на дитячому майданчику в районі Північного двоє невідомих, один з них погрожує гранатою. На місце одразу прибуває екіпаж патрульних. Зловмисник кидає боєприпас, який детонує. Попередньо, постраждало 5 осіб, серед них — малолітня дитина”.