У Рівному викрили російського шпигуна з вибухівкою. Під час перевірки особистості його попросили вимовити слово "паляниця", але спроба виявилася невдалою.

Про це повідомляє Патрульна поліція Рівненської області.

Чоловік плутався у поясненнях та не міг пояснити мету перебування в місті. На його думку “паляниця” це споруда з балок.

Під час перевірки у 42-річного уродженця Гомеля (Білорусь) знайшли підозрілі речі. Серед них був блокнот та записи. Також у нього був при собі згорток, замотаний скотчем з невідомою речовиною, ймовірно, вибуховою.

На місце події патрульні викликали працівників Служби безпеки України. Вони виявили у чоловіка паспорт громадянина Росії для виїзду за кордон. Серед документів також були внутрішній російський паспорт, військовий квиток та документи, підтверджують наявність нерухомості в Росії та Криму. Ще на нього був складений адміністративний протокол ФСБ РФ.

Працівники СБУ оголосили йому підозру у незаконному поводженні з вибуховими речовинами.