Про це повідомляє Патрульна поліція Рівненської області.
Чоловік плутався у поясненнях та не міг пояснити мету перебування в місті. На його думку “паляниця” це споруда з балок.
Під час перевірки у 42-річного уродженця Гомеля (Білорусь) знайшли підозрілі речі. Серед них був блокнот та записи. Також у нього був при собі згорток, замотаний скотчем з невідомою речовиною, ймовірно, вибуховою.
На місце події патрульні викликали працівників Служби безпеки України. Вони виявили у чоловіка паспорт громадянина Росії для виїзду за кордон. Серед документів також були внутрішній російський паспорт, військовий квиток та документи, підтверджують наявність нерухомості в Росії та Криму. Ще на нього був складений адміністративний протокол ФСБ РФ.
Працівники СБУ оголосили йому підозру у незаконному поводженні з вибуховими речовинами.
- Нагадаємо, у Міністерстві оборони України вважають, що РФ вдруге спробує захопити всю територію України, якщо матиме успіхи на сході та півдні нашої держави.
- Російські окупанти досі не отримують обіцяних додаткових виплат. Натомість їх зобов’язують підписувати згоду на виконання завдань у районах бойових дій, незалежно від місця їх проведення.
- Також російський окупант під час телефонної розмови з дружиною обговорював зґвалтування українських дівчаток. Вона зі сміхом закликала його ґвалтувати ще більше жінок.