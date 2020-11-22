У Рівному поліція запобігла підкупу виборців на користь одного з кандидатів на посаду міського голови та встановила особи організаторів правопорушення.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Рівненській області.

Організатор пропонував виборцям гроші за надання фото заповненого бюлетеня за конкретного кандидата. Яку саме суму пропонували за проданий голос, у поліції не вказують.

Як повідомив заступник начальника ГУНП Руслан Стрельбіцький, у поліції зафіксовано сім фактів фотографування бюлетенів: шість безпосередньо в обласному центрі та ще один — на виборчій дільниці у Квасилові (не був підтверджений).

Порушників запрошено до Рівненського відділу поліції для надання пояснень.

Нагадаємо, у Рівному за пост мера змагаються Віктор Шакирзян (висуванець від партії Рівне разом, набрав у першому турі 19,84% голосів) та Олександр Третяк (від Європейської солідарності, мав у першому турі 16,93% підтримки).

Загалом станом на 14:00 22 листопада до поліції Рівненщини надійшло 14 повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства.