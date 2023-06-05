Джерело: міський голова Рівного Олександр Третяк.

“Кричущий інцидент стався днями в нашій громаді. Водій маршрутки зневажливо повівся з мамою нашого полеглого Героя. Така ситуація не просто обурює, водій обов’язково має понести за це покарання”, — підкреслив мер.

Водія звільнили з роботи, позбавивши його права працювати у сфері перевезень. Також водій має попросити вибачення у мами загиблого, а також піти на кладовище та просити вибачення перед її загиблим сином.

Перевізник має завести й передати гуманітарну допомогу на фронт особисто.

Людмила Марчук у Facebook написала, що водій грубо відмовив їй у наданні пільгового місця. За її словами, якби він висловив співчуття і пояснив, що всі пільгові місця зайняті, її поста б не було. rivne.media повідомляло, що замість цього жінка в спину почула “Розвелося вас тут…”.