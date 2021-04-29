В одному з хостелів в центрі Риги сталася пожежа, внаслідок якої загинули вісім осіб.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Пожежників викликали в квартиру на верхньому поверсі шестиповерхового будинку на вулиці Меркела, що в центрі столиці.

Щонайменше 24 осіб було евакуйовано з палаючої будівлі, деякі постраждали від опіків і отруєння димом.

За словами мера Риги Мартіньш Стакіса, більшість жертв імовірно є іноземними туристами.

Він також додав, що квартира, розташована недалеко від центрального залізничного вокзалу, знаходиться в державній будівлі і не має дозволу влади на використання в якості хостелу.