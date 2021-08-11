Про це повідомила пресслужба відомства.

За завданням “кураторів” зловмисники закликали до ведення агресивної війни та зміни меж державного кордону України.

Для проведення інформаційно-підривної діяльності ворожа агентура використовувала інформацію з пропагандистських інтернет-видань РФ і сайтів незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”.

У ході слідчих дій за місцями перебування зловмисників у різних регіонах України правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Зокрема, у Чернігові агітатора, який через інтернет закликав до зміни меж держкордону нашої країни, засудили до 3 років позбавлення волі. Для поширення провокаційних матеріалів він створював і адміністрував у соцмережах спеціалізовані групи.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Вирок вже набув законної сили.

Також у Маріуполі СБУ заблокувала діяльність трьох учасників мережі ворожих інтернет-агентів. Зловмисники популяризували бойовиків незаконних збройних формувань і агітували за зміну меж державного кордону. Свої “публікації” вони розміщували у заборонених в Україні соцмережах.

Слідчі органів безпеки повідомили зловмисникам про підозру за: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 1 ст. 436 (пропаганда війни) Кримінального кодексу України.

Крім того, у Запорізькій області було викрито мешканця Бердянська, який розміщував на персональних сторінках однієї з соцмереж інформацію із закликами до повалення конституційного ладу.

За викритими фактами тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до інформаційно-підривної діяльності проти державної безпеки України.