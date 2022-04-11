Про це повідомив голова Харківської ОВА (ОДА) Олег Синєгубов у Telegram.
Міни уповільненої дії вже знаходили в Індустріальному, Київському, Немишлянському та інших районах. Вони мають вигляд боєприпасів з пластиковим корпусом. Вибухонебезпечні предмети мають невеликий розмір та важать близько півтора кілограма.
“Фіксуємо по подвір’ях житлових будинків та вулицях”, — зазначив голова ОВА.
Рятувальники працюють над тим, щоб виявляти їх та ліквідовувати. Олег Синєгубов закликав місцевих мешканців у жодному разі не брати боєприпаси в руки. Також наполегливо рекомендують для власної безпеки не підходити до них та не намагатися ліквідувати самостійно через загрозу вибуху та травмування.
При виявленні подібних небезпечних знахідок повідомляти за номером 101. Мешканців Харкова просять не виходити з укриттів без нагальної потреби. Причина полягає в тому, що міни можуть вибухати в будь-який момент.
- Нагадаємо, російські окупаційні війська вчиняють на Харків новий вид бомбардування — снаряди на парашутах.
- Також на звільнених від російської окупації територіях Харківщини були зафіксовані такі ж воєнні злочини ЗС РФ стосовно мирного населення, як у Бучі. Є підтверджені випадки мародерства, ґвалтування та розстрілів жінок та дітей.
- Супутникові знімки, зібрані та проаналізовані компанією космічних технологій, зокрема супутникового зв’язку, Maxar Technologies, показують, як військовий конвой довжиною 13 кілометрів рухався на південь через смт Великий Бурлук на сході України 8 квітня.