У різних житлових кварталах Харкова почали знаходити міни уповільненої дії. Російські окупанти залишили вибухонебезпечні предмети на вулицях та подвір’ях.

Про це повідомив голова Харківської ОВА (ОДА) Олег Синєгубов у Telegram.

Міни уповільненої дії вже знаходили в Індустріальному, Київському, Немишлянському та інших районах. Вони мають вигляд боєприпасів з пластиковим корпусом. Вибухонебезпечні предмети мають невеликий розмір та важать близько півтора кілограма.

“Фіксуємо по подвір’ях житлових будинків та вулицях”, — зазначив голова ОВА.

Рятувальники працюють над тим, щоб виявляти їх та ліквідовувати. Олег Синєгубов закликав місцевих мешканців у жодному разі не брати боєприпаси в руки. Також наполегливо рекомендують для власної безпеки не підходити до них та не намагатися ліквідувати самостійно через загрозу вибуху та травмування.

При виявленні подібних небезпечних знахідок повідомляти за номером 101. Мешканців Харкова просять не виходити з укриттів без нагальної потреби. Причина полягає в тому, що міни можуть вибухати в будь-який момент.