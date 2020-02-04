Офіс Генерального прокурора України вирішив продовжити досудове розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета на термін до чотирьох місяців.

Про це поінформували в прес-службі відомства.

Зазначено, що це дозволить провести додаткові слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин злочину, в тому числі “ретельну перевірку висунутих захистом підозрюваних аргументів”.

“Передбачене законом продовження терміну досудового розслідування перш за все необхідно для виконання слідчими… письмових вказівок прокурорів від 28 січня 2020 року щодо проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення усіх обставин злочину, у тому числі ретельної перевірки висунутих захистом підозрюваних аргументів. Висунуті стороною захисту аргументи потребують додаткового часу для їх перевірки, призначені експертизи та низка слідчих дій не могли бути завершені з об’єктивних причин через складність кримінального провадження”, – наголошується в повідомленні.

Крім того, слідство планує провести ще низку експертиз, допитів, виїмок і досліджень документів.

Відповідно до закону, якщо прокурор задовольняє клопотання слідчого про продовження терміну попереднього розслідування, він визначає новий найкоротший термін, достатній для потреб розслідування.

“Відтак прокурор для виконання запланованих процесуальних дій прийняв рішення про продовження терміну досудового розслідування на строк до чотирьох місяців”, – уточнили в прес-службі.

Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.