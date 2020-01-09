Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.
“Офіс Генерального прокурора спростовує інформацію, поширену в Facebook про дзвінок члена екіпажу рейсу своїм родичам в момент падіння літака. Так, 8 січня в соцмережі була поширена інформація про те, що один з членів екіпажу рейсу PS 752 Тегеран-Київ зробив дзвінок своєї матері і сказав про те, що літак падає в зв’язку з обстрілом “, – повідомили у відомстві.
В Офісі генерального прокурора відзначили, що дана інформація не відповідає дійсності, як показали результати проведених слідчих дій.
Раніше стало відомо, що літак міг бути уражений створеною в Росії ракетно-повітряною системою Tor-M1, відомої в НАТО як Gauntlet.
Нагадаємо, незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- Розвідслужби західних країн за попередньою розслідування назвали ймовірною причиною аварії літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ в Тегерані технічну несправність.
- Згідно з попереднім звітом іранських слідчих, літак української авіакомпанії МАУ загорівся перед катастрофою і намагався повернутися в аеропорт. А виявлені на місці трагедії “чорні ящики” отримали пошкодження.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав основні версії авіакатастрофи в Ірані. Серед них — ураження літака зенітної російською ракетою.