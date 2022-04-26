Рада національної безпеки та оборони України назвала три причини, чому у невизнаному Придністров'ї посилилися провокації. Одна з них полягає у тому, аби відвернути увагу від Маріуполя та геноциду, який відбувається у місті.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Російські провокації у Придністров’ї здійснено ФСБ РФ. Вони спрямовані на відкриття додаткового фронту в Одеській області. Така ситуація змусить перетягнути Збройні сили України у цьому напрямку, послабивши їх у Миколаївській області.

Проте Придністров’я наслідуватиме білоруський сценарій в участі у війні. Тобто, коли агресія РФ підтримується без їхнього вступу в активну фазу бойових дій.

Третя причина полягає у тому, що у такий спосіб РФ має намір вкотре виправдати свої дії в Україні. Обстрілявши Тирасполь та можливо, інші населені пункти чи об’єкти критичної інфраструктури, вони планують “рятувати своїх”, щоб пояснити власним громадянам причини смерті тисяч російських солдатів.