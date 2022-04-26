Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Російські провокації у Придністров’ї здійснено ФСБ РФ. Вони спрямовані на відкриття додаткового фронту в Одеській області. Така ситуація змусить перетягнути Збройні сили України у цьому напрямку, послабивши їх у Миколаївській області.
Проте Придністров’я наслідуватиме білоруський сценарій в участі у війні. Тобто, коли агресія РФ підтримується без їхнього вступу в активну фазу бойових дій.
Третя причина полягає у тому, що у такий спосіб РФ має намір вкотре виправдати свої дії в Україні. Обстрілявши Тирасполь та можливо, інші населені пункти чи об’єкти критичної інфраструктури, вони планують “рятувати своїх”, щоб пояснити власним громадянам причини смерті тисяч російських солдатів.
- Нагадаємо, вранці, 26 квітня, на території так званої “Придністровської Молдавської республіки” (ПМР) знову пролунали вибухи. Цього разу повідомляється про знищення антен, які транслювали радіо РФ.
- 25 квітня близько 17:45 у столиці невизнаної “Придністровської Молдавської республіки” (ПМР) прогриміла серія вибухів. Вони відбулись у приміщенні, де розташовані офіси місцевого “Міністерства державної безпеки” та філіалу російської “Федеральної служби безпеки” в ПМР.
- Нещодавно у російському міністерстві оборони заявили, що однієї із цілей “спецоперації” РФ в Україні є встановлення коридору до Придністров’я, де нібито зафіксовано “утиски російськомовних”.
- На такі заяви Росії у Молодові відповіли “глибоким занепокоєнням”.
- Також 26 квітня окупанти завдали ракетного удару по мосту в Одеській області. Постраждала споруда через Дністровський лиман із Білгород-Дністровського.