У Раді національної безпеки і оборони України прогнозують, що через нову хвилю коронавірусу смертність внаслідок хвороби може зрости до тисячі осіб на добу.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі політичного ток-шоу “Право на владу”.

На думку Данілова, такий сценарій можливий на початку листопада.

В Україні за минулу добу, 27 жовтня, зафіксовано 26 071 новий випадок COVID-19. Захворіли 1830 дітей та 477 медпрацівників. При цьому, було 576 летальних випадків.

“На превеликий жаль, зважаючи на нинішню ситуацію, в перших числах листопада може бути по тисячі померлих від COVID-19 (щодоби, – ред.). Чи можна це зупинити? Так, потрібно йти вакцинуватися”, – сказав Данілов.

Варто зазначити, що за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (2296), Дніпропетровській (2113), Житомирській (1668), Харківській (1517) і Львівській (1506) областях.